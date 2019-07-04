سيرجيو راموس يقضي شهر العسل في الغردقة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

وصل النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد، إلى مصر للاستمتاع بأجازته وقضاء شهر العسل في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر برفقة زوجته وأولاده، في ضيافة أحد رجال الأعمال المصريين.

راموس – الذي احتفل بزفافه مؤخرا على صديقته الإعلامية الإسبانية بيلار روبيو- من المنتظر أن يقضي عدة أيام في المدينة الساحلية للاستمتاع بعطلته قبل بدء البرنامج والمعسكر التدريبي للموسم الجديد.. حيث تم وضع برنامج للاعب وأسرته حيث يتم تنظيم برنامج ترفيهي يتخلله رحلة بحرية لشاطئ محمية جزيرة الجفتون.

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المنتجع السياحي بالغردقة الذي سيقيم فيه راموس، كان قد شهد استقبالا حارا وترحيبا كبيرا باللاعب لدى وصوله وذلك بوضع “بوسترات” دعائية ضخمة تحمل صور اللاعب وأسرته محاطة بالبلونات.

قائد ريال مدريد ظهر لدى وصوله الفندق وهو ينزل من سيارة فارهة وفي استقباله فرقة موسيقية تعزف نشيد نادي ريال مدريد، وقام بالتوقيع على قميص الميرنجي الذي كان يرتديه أحد الأطفال، وتلقى الورود من الأطفال.

مطار الغردقة كان قد شهد إجراءات أمنية مشددة وحراسة خاصة حول راموس، خشية تعرضه لأي مضايقات من عشاق محمد صلاح، وذلك على خلفية التدخل العنيف الذي قام به راموس ضد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وتسبب في إصابة الأخير بالكتف وغيابه عن اللعب نحو 3 أسابيع، ما حرمه من المشاركة أساسيا مع المنتخب المصري في افتتاح مباريات كأس العالم التي استضافتها روسيا الصيف الماضي.