اخبار الرياضه

نزيف يهدد الدوري الألماني وإيطاليا تتحول لملاذ ضريبي لنجوم الكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع نزيف يهدد الدوري الألماني وإيطاليا تتحول لملاذ ضريبي لنجوم الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نزيف يهدد الدوري الألماني وإيطاليا تتحول لملاذ ضريبي لنجوم الكرة

بعدما خسر نجوما لصالح يبدو أن الدوري الألماني سيخسر في المستقبل نجوما لصالح . والسبب هو قانون أقرته الغرفة الصغرى بالبرلمان الإيطالي يمنح اللاعبين إعفاءات ضريبية تجعل إيطاليا "جنة ضرائب".

مقارنة مع الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ" لا يعتبر الدوري الألماني (البوندسليغا) مصدر جذب كبير بالنسبة لنجوم الكرة الكبار في العالم. فحقوق بث مباريات البرمييرليغ، التي تدر عائدا بالمليارات على الأندية الإنجليزية جعلتها قادرة على التعاقد مع كبار النجوم.

والآن يتراجع الدوري الألماني من جديد أمام دوري آخر لسبب آخر. فقد قرر "السيناتو" الإيطالي (المجلس المصغر بالبرلمان الإيطالي ذي المجلسين) الموافقة على قانون جديد للضرائب ينص على أنه بداية من عام 2020 ستخفض الضرائب على اللاعبين الأجانب بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

ويقول غيورغ رايتر، وهو محام ومدير تنفيذي لإحدى الشركات الألمانية لتسويق اللاعبين إن "هذه مشكلة بالنسبة للبوندسليغا". وأوضح في حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا تنافس بايرن ويوفنتوس على لاعب معين وعرض كلاهما عليه راتبا قدره 5 ملايين يورو، فسيحصل اللاعب في النهاية في ميونيخ على حوالي 2.5 مليون يورو صافية بينما سيكون نصيبه في تورين صافيا هو 3.75 مليون يورو".

Advertisements

وبعبارة أخرى فإن أندية الدوري الإيطالي ستدفع مبالغ أقل للاعب، ليحصل على المبلغ الصافي، الذي يتخيله في النهاية. وتفيد صحيفة بيلد أن أقصى حد للضريبة في ربوع الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 50 في المائة، وهو الآن في إيطاليا 43 في المائة وسيكون في المستقبل 25 في المائة فقط.

ويؤكد غيورغ رايتر أن خطوة كتلك في ألمانيا للتخفيف من ضرائب لاعبي الكرة المحترفين لا يمكن التفكير فيها أبدا وذلك لأسباب سياسية.

ويرى المحامي الألماني أن الفرصة الوحيدة للبوندسليغا في هذه المسألة هي أن تتدخل لجنة المنافسات بالاتحاد الأوروبي لتتأكد ما إذا كان تصرف إيطاليا يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نزيف يهدد الدوري الألماني وإيطاليا تتحول لملاذ ضريبي لنجوم الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا