الهولندي آريين روبن يعلن اعتزال كرة القدم

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أعلن الجناح الهولندي آريين روبن الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما

أعلن الجناح الهولندي آريين روبن الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، بعد عشرة مواسم أمضاها مع بايرن ميونيخ الألماني.

قال روبن لوسائل إعلام هولندية "هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا". وانتهى عقد روبن مع بايرن في 30 حزيران/يونيو الماضي.

كان روبن الذي حمل الوان خرونينغن وايندهوفن وتشلسي الانكليزي وريال مدريد الاسباني، أقر في أيار/مايو الماضي أن فكرة الاعتزال تراوده.

وغاب روبن عن الملاعب بين تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع ايار/مايو بسبب الاصابة "في حال قررت أن تتابع اللعب، عليك أن تجد مكانا حيث كل شيء على ما يرام، ليس فقط بما يتعلق بكرة القدم، بل أيضا من أجل عائلتي".

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وبعدما قاد روبن بايرن للفوز بلقب دوري أبطال اوروبا عام 2013 بتسجيل هدف الفوز في مرمى الجار بوروسيا دورتموند (2-1)، ختم مسيرته مع العملاق البافاري بلقب سابع تواليا في الدوري.

وخاض روبن 96 مباراة دولية مع هولندا سجل فيها 37 هدفا وحل وصيفا في مونديال 2010 وثالثا في 2014. وأعلن اعتزاله دوليا بعد فشل المنتخب البرتقالي في بلوغ مونديال 2018.

وتوج بلقب الدوري الانكليزي مرتين مع تشلسي في 2005 و2006 تحت اشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل احراز الليغا مع ريال في 2008. لكن معظم انجازاته حققها مع بايرن محليا الى تتويجه بدوري ابطال اوروبا في 2013، وسجل تحت الوانه 144 هدفا.