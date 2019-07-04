شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبيتين وفضية في اليوم الأول للبطولة العربية للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المنتخب المصري لألعاب القوى، برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة، وذلك في اليوم الأول للبطولة العربية للناشئين المقامة على استاد رادس بتونس.

وحصل اللاعب يوسف بدوي على الميدالية الذهبية في ١١٠ أمتار حواجز، كما حصلت اللاعبة روان وليد محمد على الميدالية الذهبية في رمي القرص، في حين حصلت اللاعبة ملك أحمد فتحي على فضية ١٠٠ متر حواجز.

وتشارك في البطولة ١٤ دولة عربية، ويرأس البعثة طارق طبانة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتستمر البطولة حتى السابع من يوليو الجاري.