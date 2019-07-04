جرونينجن الهولندي يريد التعاقد مع ثالث لاعب ياباني

يسعى جرونينجن الهولندي لضم ثالث لاعب ياباني لصفوفه، ليكون بجانب مواطنيه ريتسو دوان، وكو إيتاكورا.

وذكرت الصحيفة اليابانية "سبونيتشي آنيكس"، أن فريق جامبا أوساكا الياباني تلقى بالفعل عرضاً رسمياً من الفريق الهولندي، للتعاقد مع لاعب الوسط كايتو ناكامورا، 18 عاماً، والذي ساهم في صناعة 5 أهداف لزملائه المهاجمين، في الموسم الحالي من منافسات الدوري الياباني للمحترفين 2019.

وأوضحت الصحيفة، أن اهتمام جرونينجن بالموهبة اليابانية بدأ من مشاركته في كأس العالم للشباب 2019 في بولندا، والتي شهدت وصول اليابان إلى دور 16، ليتواجد كشاف الفريق الهولندي في لقاء الأربعاء، بين فريقي جامبا أوساكا وكاماتاماري سانوكي، والتي شهدت نجاح اللاعب في تسجيل ثلاثة أهداف، ليساعد فريقه في الفوز بنتيجة 7-1، ضمن المرحلة الثانية من كأس الإمبراطور 2019.

يذكر أن فريق جرونينجن الهولندي تعاقد مع الياباني الأول، ريتسو دوان، 21 عاماً، في منتصف 2018 من فريق جامبا أوساكا الياباني، قبل أن يتعاقد مع المدافع كو إيتاكورا، 22 عاماً، في بداية العام الحالي بنظام الإعارة من مانشستر سيتي الانجليزي.

