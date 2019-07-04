شكرا لقرائتكم سفير أهلاوى بالجزائر يجهض الخطة التونسية لخطف "المسمار" المالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلى سفر أحد مسئولى النادي للجزائر لإنهاء صفقة المالى اليو ديانج دفندر نادي مولودية الجزائر لتدعيم الوسط الأحمر فى الموسم الجديد، جاء القرار بعد علم مسئولي الأهلى أن هناك منافسة على اللاعب من جانب الترجي التونسي الذي يرغب فى تعويض بيع نجمه الكاميروني فرانك كوم للريان القطري هذا الصيف، حيث دخل بطل افريقيا فى المفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم وسطه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط وسطه باللاعب المالي الذي دخل بؤرة اهتمام جهاز الكرة بالأهلي منذ يناير الماضي كما إنه نال إشادة لجنة التخطيط الحمراء، واستعلم الأهلي فى خطابه لمولودية الجزائر عن مطالبهم المادية للاستغناء عن اليو ديانج تمهيدآ لضمه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

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وكان مسئولو اتحاد الكرة قد منحو النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

ويملك الأهلى فى قائمته 4 لاعبين أجانب وكان لزاماً على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أياً منهم للتعاقد مهاجم أجنبي جديد، إلا أن قرار إتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء باعتبار واحدا من لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محلى، وسيكون الأهلى غير مضطراً للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال الاستقرار على التعاقد مع أجنبي جديد، نظراً لإمكانية اعتبار التونسي علي معلول أو زميله المغربي وليد أزارو كلاعب محلي فى الموسم الجديد.