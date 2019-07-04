شكرا لقرائتكم موعد عودة سعد سمير من ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود سعد سمير مدافع النادى الأهلى من ألمانيا، غداً الجمعة، بعدما انهى مرحلة من مراحل العلاج الطبيعي حيث سيستكمل من المقرر أن يستكمل علاجه فى القاهرة، ويعانى اللاعب من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.

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ويطير الأهلى إلى إسبانيا غداً الجمعة لخوض معسكر إعداد، سيخوض خلاله ثلاث مباريات ودية أيام 7، 11، 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب والزمالك فى المباريات المتبقية للفريق الأحمر بالدورى الممتاز الذي سيتم استكماله عقب بطولة كأس أمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر.

جدير بالذكر أن بطولة الدورى متوقفة حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر، والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة.