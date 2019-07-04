شكرا لقرائتكم سبب تأجيل سفر بعثة الأهلى لإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل سفر بعثة النادى الأهلى لأسبانيا من عصر غداً الجمعة إلى السابعة من صباح بعد غد السبت، حيث سيؤدى الفريق مرانه الصباحي غدا بشكل طبيعى فى ملعب التتش بالجزيرة، ويخوض الأهلي فى إسبانيا ثلاث مباريات ودية، ضمن استعدات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدوري.

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ويطير الأهلى إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد، سيخوض خلاله ثلاث مباريات ودية أيام 7، 11، 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب والزمالك فى المباريات المتبقية للفريق الأحمر بالدورى الممتاز، الذي من المقرر اسئنافه بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر حالياً.

جديرر بالذكر أن بطولة الدورى الممتاز متوقفة حالياً لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة.