شكرا لقرائتكم بعثة اتحاد جدة تصل مانشستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مساء يوم الخميس، إلى مدينة مانشستر البريطانية وذلك لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020.

وترأس بعثة الاتحاد رئيس النادي أنمار بن عبدالله الحائلي ويرافق البعثة نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 25 يوليو الجاري، قبل أن تتوجه البعثة إلى الإمارات للانخراط في معسكر يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، حيث سيواجه بعدها ذوب آهن اصفهان الإيراني في مباراتي ذهاب وإياب ضمن منافسات دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.