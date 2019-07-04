شكرا لقرائتكم خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة نادي النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلق، يوم الخميس، باب الترشح للفترة الثالثة الخاصة بانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، وشهد اليوم الأخير تقدم تركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان بملفات ترشحهم.

وأرتفع عدد المتنافسين إلى خمسة، بعدما تقدم كلا من صالح الأطرم ونصر النصر بملفيهما الأسبوع الماضي، قبل تمديد فترة الترشح لمدة خمسة أيام.

وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة مجلس إدارة النصر.

ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، على أن يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين، ويتم النظر في الطعون المقدمة، بينما يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 11 يوليو.