شكرا لقرائتكم الفتح يتعاقد مع سعيد الدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق، يوم الخميس، تعاقدها مع لاعب خط الوسط سعيد الدوسري لمدة موسم واحد.

وكان الدوسري قد تدرج في الفئات السنية للشباب قبل اللعب للفريق الأول في 2011 حتى 2016، قبل أن يلعب للتعاون موسمين ونصف، وينتقل بعدها إلى الحزم منتصف الموسم الماضي.

وكان الفتح قد وقع مع العديد من اللاعبين منذ فتح سوق النتقالات، ومن أبرزهم صقر عطيف والهولندي تي فريدي والبولندي ميشال جانوتا والمغربي مروان سعدان.