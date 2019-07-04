اخبار الرياضه

الهولندي آريين روبن يعتزل كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الهولندي آريين روبن يعتزل كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن إنهاء مسيرته مع كرة القدم، مشيرا إلى أن قراره بالاعتزال كان أصعب قرار اتخذه في حياته.

ونقلت صحيفة (صن) البريطانية في موقعها الإلكتروني يوم الخميس عن روبن قوله :لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف روبن: إنه بلا شك أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية. إنه قرار اصطدم فيه القلب والعقل.

Advertisements

وخاض روبن (35 عاما)، الذي لعب في عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني 606 مباريات في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 210 أهداف طوال مشواره مع الساحرة المستديرة، الذي بلغ 19 عاما.

ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة (أليانز أرينا)، التي استمرت عشرة أعوام.

وكان من المرجح أن يعود روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم، موضحا أن جسده لم يعد قادرا على المواجهات البدنية الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهولندي آريين روبن يعتزل كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا