نزلة برد تمنع اللاعب محمد صلاح من تدريبات المنتخب

تعرض اللاعب محمد صلاح لنزله برد شديدة، وعلى أثارها فقد غاب اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ونجم المنتخب الوطني، عن تواجده في تدريبات المنتخب الوطني صباح اليوم مع باقي فريق المنتخب.

حيث قد قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، المكسيكي خافير أجيري، بأن يتم استبعاد اللاعب محمد صلاح اليوم عن مران التدريب، خوفا من ان يحدث للاعب مضاعفات تحول دون خوضه المباراة القادمة للمنتخب.

والجدير بالذكر بأن المنتخب الوطني يستعد إلى أن يواجه منتخب جنوب أفريفيا يوم السبت القادم، ضمن منافسات دور 16 لكأس الأمم الأفريقية، حيث أنه قد كان المنتخب قد تأهل من دور المجموعات بحصوله على العلامة الكاملة بعد أن فاز على ثلاث فرق من زيمبابوي، الكونغو وأوغندا.