كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نادي الزمالك

قام محمود كهربا لاعب نادي الزمالك، بإرسال رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، بسبب انقطاعه عن تدريبات نادي الزمالك، كما انه قد تردد أخبار عن أنه سوف يوقع مع النادي الأهلي.

حيث قد نشر اللاعب محمود كهربا، رسالة للجماهير نادي الزمالك، من خلال موقع انستجرام، فقد كتب عبر حسابه الشخصي قائلا: “متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعد ومحصلش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومتقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم، ولا تعتب علي فيما لا تعيشه، لكل فعل رد فعل”.

والجدير بالذكر بأن اللاعب محمود كهربا،قد انقطع خلال الفترة الماضية عن تدريبات الزمالك للاعبين، بعد حدوث أزمة عدم تعديل عقده مع نادي الزمالك، فقد ترددت أنباء عن توقيعه مع النادي للأهلي لم يقم بنفيها.