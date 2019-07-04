محمد صلاح يغيب عن التمارين بسبب "نزلة برد"

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أعلن الاتحاد المصري أن نجم المنتخب محمد صلاح سيغيب عن تمارين الخميس بسبب "نزلة برد"، وذلك قبل يومين من خوض الفراعنة مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة على أرضهم.

وأفاد الاتحاد "بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته"، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

ويستعد المنتخب للقاء جنوب إفريقيا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو.

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وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وساحل العاج.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي الجمعة بلقاء المغرب وبنين على ستاد السلام في العاصمة المصرية، ولقاء السنغال وأوغندا على ستاد القاهرة.