سوبر كورة.. جلاد الشناوى يغيب عن جنوب أفريقيا أمام الفراعنة بدور الـ16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب ثيمبا زواني لاعب جنوب أفريقيا عن صفوف منتخب بلاده أمام المنتخب الوطنى المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها حاليا على أرض الفراعنة حتى 21 يوليو المقبل.
ويغيب زوانى عن صفوف جنوب أفريقيا أمام الفراعنة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى أمام المغرب التى انتهت بفوز أسود الأطلسى بهدف دون رد وكان الإنذار الأول أمام ناميبيا.
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