شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: صفقة القرن تمت.. وآخرين فى الطريق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، إن إدارة النادى الأبيض نجحت فى إبرام صفقة القرن، مؤكدا إن إدارة النادى ستعلن عن الصفقات مطلع شهر أغسطس المقبل.

وتابع الغندور عبر صفحته "فيس بوك":"أؤكد مرة أخرى الزمالك أبرم صفقة القرن وفي طريقه لصفقة أخرى قوية جدا و حارس مرمي مميز ولاعب دولي مصري ولاعبين مصريين لهم مستقبل باهر و لكن ليس دورى الإعلان عن الصفقات فهذا دور المسئول عن الفريق أو مجلس الادارة عشان الاعلان وفقا لمصلحة الزمالك وفي التوقيت المناسب بداية شهر 8".

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يذكر أن الغندور قال فى 30 من شهر يونيو الماضى أيضا: "خلال 48 ساعة ستنتهى صفقة القرن واللاعب الرائع للزمالك إن شاء الله"، ليعود اليوم ويؤكد إن الصفقة قد تمت.