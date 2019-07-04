شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. قائمة الأثرياء الـ10 لمدربى CAN 2019 أجيرى = 3 أبطال وحصان أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة المدربين الأعلى حصولا على الرواتب بقيمة 108 ألف يورو فى منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها حاليا على أرض الفراعنة حتى 19 يوليو المقبل. وضرب الفراعنة موعدا مع جنوب أفريقيا فى دور الـ 16 يوم السبت المقبلمن بطولة أمم أفريقيا . لمتابعة التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. قائمة الأثرياء الـ10 لمدربى CAN 2019 أجيرى = 3 أبطال وحصان أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.