شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل سفر فريقه إلى أسبانيا لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل سفر بعثة النادى الأهلى لأسبانيا من عصر غداً الجمعة إلى السابعة من صباح بعد غد السبت، حيث سيؤدى الفريق مرانه الصباحي غدا بشكل طبيعى فى ملعب التتش بالجزيرة، ويخوض الأهلي فى إسبانيا ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام 7، 11، 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب والزمالك فى المباريات المتبقية للفريق الأحمر بالدورى الممتاز.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة.