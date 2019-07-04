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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تعرض محمد صلاح لنزلة برد عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا.
نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا
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