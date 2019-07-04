شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى بعد عودة تدريبات الأهلى: "welcome summer" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حمودى لاعب فريق الأهلى صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال تواجده بأحد الشواطى السياحية.

اقترب أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى من الرحيل عن النادى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى تمامًا، بالإضافة لصعوبة مشاركته مع الفريق فى الفترة المقبلة.

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جاء ذلك بعد تعاقد الأهلى مع الثنائى حسين الشحات والأنجولى جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالإضافة لدخول أحمد حمودى فى إصابة جعلته يخرج تمامًا من حسابات الأورجويانى لاسارتى الذى اعتمد على رمضان صبحى وحسين الشحات وناصر ماهر وأجاى وأخيرًا صالح جمعة فى منطقة الوسط الحمراء.

ويحاول أحمد حمودى البحث عن عرض خارجى للرحيل عن النادى الأهلى، فى الوقت الذى يمتلك عرضًا جادًا من سموحه للمشاركة معه فى الموسم المقبل.