شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود من ألمانيا غداً ويستكمل برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود سعد سمير مدافع النادى الأهلى من ألمانيا، غداً الجمعة، بعد إنهائه مرحلة من مراحل العلاج الطبيعي حيث سيستكمل علاجه فى القاهرة، ويعانى اللاعب من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا غداً الجمعة لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام 7، 11، 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب والزمالك فى المباريات المتبقية للفريق الأحمر بالدورى الممتاز.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة.