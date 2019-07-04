شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على جنش "هاتفياً" بعد جراحة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، اتصالا هاتفياً بمحمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطنى، وذلك للاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة في ألمانيا في وتر أكيليس.

وطمئن جنش، الجهاز الفني للزمالك، على حالته بعد العملية الجراحية التى أجراها بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات المنتخب الوطنى.

وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا أول أمس الثلاثاء فور حصوله على تأشيرة الدخول التى تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.

Advertisements

يذكر أن جنش قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام الدور الأول وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.