اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 4 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق الأبيض للمواجهة الودية مع بطل كأس قبرص.
الزمالك يلغى مرانه الصباحى بسبب مواجهة بطل كأس قبرص
ألغى جهاز الزمالك، المران الصباحى للفريق اليوم، بسبب خفض الأحمال البدنية قبل مواجهة ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى التجارب الودية للفريق الأبيض، التى ستقام غدا الجمعة، ضمن المعسكر الحالى للفريق فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.
بدأ الزمالك مرانه اليوم على ملعب براكليشا ليماسوس فى قبرص، بإحماء اللاعبين تحت قيادة أمير عزمى المدرب المساعد بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف الجهاز الفنى بالكامل تحت قيادة خالد جلال ثم جاء الختام بتدريبات تكتيكية.
وشارك محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مران الفريق اليوم بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التى أبعدته عن مران الفريق خلال الفترة الأخيرة واكتفي الجهاز الفني للزمالك اليوم بخوض مران مسائي اليوم الخميس استمر لمدة ساعة ويستعد الزمالك لمواجهة أيل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص، والتى ستقام غدًا الجمعة، ضمن المعسكر الحالى للفريق فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.
الزمالك يُحدد السادسة موعدًا لمواجهة بطل كأس قبرص
حدد الجهاز الفنى للزمالك السادسة من مساء غدٍ الجمعة، موعدا لمواجهة أيل ليماسول بطل كأس قبرص، فى المباراة التى تعد أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يومًا.
مشاركة دونجا مع مصطفى فتحى والتسديدات "الأبرز" فى مران الزمالك
شهد تدريب الزمالك اليوم، مشاركة تامر عبد الحميد مدرب الفريق فى مران اللمسة الواحدة مع مصطفى فتحى ومحمد عنتر لاعبى الفريق على هامش الاستعدادات لمواجهة ايل ليماسول بطل كأس قبرص، فى المباراة التى تعد أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.
كما تضمن مران الزمالك تدريبا على التصويبات شارك فيه اللاعب كما خصص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى للفريق مرانا للثلاثى عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف من خارج منطقة الجزاء للتعامل مع العرضيات والتصويبات.
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