محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
خاض المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري مرانه اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.
وبدأ الفراعنة تدريباتهم في السابعة والنصف مساءًا، وقاد المدير الفني خافيير أجيري تدريبات حراس المرمى وعاونه أحمد ناجي، فيما انخرط باقي عناصر الفريق في تدريبات على التمرير السريع للكرة من لمسة واحدة.
وحاول الجهاز الفني تدريب اللاعبين على بناء الهجمة من الخلف بعدد قليل من التمريرات من أجل تحسين قدرة اللاعبين على نقل الهجمة للأمام بشكل سريع.
واختتم أجيري وجهازه المعاون التدريبات من خلال مران لركلات الترجيح والتي من الممكن اللجوء لها بداية من دور الـ16، حيث جاء الترتيب بداية من عبدالله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة، محمود علاء، ومحمد النني.
ويلتقي المنتخب المصري بجنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في التاسعة مساءًا على استاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مران المنتخب.. أجيري يقود تدريبات الحراس.. خطة لبناء الهجمات.. واستعداد لركلات الترجيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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