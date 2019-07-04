نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تغيب محمد صلاح نجم المنتخب المصري عن تدريبات فريقه استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل.
غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في لمران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة.
وفضل أجيري بعد التشاور مع الجهاز الطبي عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
وتألق محمد صلاح مع المنتخب المصري في مرحلة المجموعات في البطولة وسجل هدفين في شباك الكونغو وأوغندا.
وتستمر تدريبات المنتخب المصري اليومية تأهباً لمواجهة جنوب إفريقيا على استاد القاهرة السبت المقبل من أجل بلوغ ربع نهائي البطولة.
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