مران الزمالك.. تدريبات على مهارات الكرة.. مشاركة حسن.. وتحديد أولى الوديات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اكتفى خالد جلال، المدير الفني للزمالك، بمران مسائي اليوم الخميس، بمعسكر الفريق بقبرص استمر لمدة ساعة كاملة على ملعب براكليشا ليماسوس.

وبدأ مران الفريق بعملية إحماء للاعبين قادها أمير عزمي، مجاهد مدرب الفريق، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتدريب على مهارات لعب الكرة من لمسة واحدة بإشراف كلاً من خالد جلال وعبد الحميد بسيوني وتامر عبد الحميد .

وشارك محمد حسن، لاعب وسط الفريق في المران بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة، التي أبعدته عن مران أمس الأربعاء .

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واختتم الفريق مران اليوم بتدريبات تكتيكي قادها خالد جلال .

ويخوض الزمالك غد الجمعة، أولى المباريات الودية أمام فريق آيل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .

وحدد الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة خالد جلال، السادسة مساء غدًا الجمعة؛ لمواجهة آيل ليماسوس وديًا على ملعب براكليشا ليماسوس في أولى وديات الفريق بمعسكر قبرص .

يذكر أن فريق آيل بطل كأس قبرص يستعد حاليًا للقاء أريس ثالونيكي اليوناني في المرحلة الثانية من تصفيات كأس الاتحاد الأوربي.