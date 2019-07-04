اتحاد زيمبابوي: سنحقق في اتهام حارسنا بالرشوة ومن يمتلك دليلًا فليظهره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح زولويساني جويسيلا المتحدث باسم اتحاد الكرة في زيمبابوي، أنهم سيقوموا بالتحقيق فيما أشيع بشأن تلقي حارس مرمى الفريق إلفيس شيبيزيزي لرشوة من الكونغو الديمقراطية للتساهل خلال مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لأمم إفريقيا 2019.

وانتشرت تقارير واسعة بدأت من معلومة تم نشرها في إحدى الصحف بمدغشقر عن أن حارس زيمبابوي تلقى رشوة للتساهل أمام الكونغو في اللقاء الذي شهد تحقيق الأخير لفوزه الوحيد بدور المجموعات والذي جاء بأربعة أهداف نظيفة.

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وقال المسئول الإعلامي عن بعثة زيمبابوي، في تصريحاته لـ"الخليج 365": "دعنا نستفيض في الحديث عن هذا الأمر غدًا (الجمعة)، لقد اطلعنا على هذه التقارير الإعلامية بالفعل."

وتابع: "لا يمكن أن يكون لنا كلمة واضحة في هذا الأمر إلا إذا ظهرت إمامنا دلائل واضحة، فأمر كبير كهذا لا يمكن الحكم عليه بما ينشر في الإعلام فقط بدون اظهار دليل."

وأضاف: "لقد وصل إلينا كل ما تم نشره، سوف نقوم بالتحقيقات التي تخصنا وبناء عليه سنقوم بالرد."