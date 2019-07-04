هل تخيلت نادال لاعباً لكرة القدم؟

نوه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بلاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانياً عالمياً، معتبراً أنه كان أقرب لأن يكون “لاعباً رائعاً” لكرة القدم لو لم يقرر احتراف كرة المضرب ويصبح أحد أعظم اللاعبين على مر العصور.

وأكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومواطنه تشلسي وريال مدريد الإسباني السابق، أن نادال الذي يخوض بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في سعيه لإحراز لقبه الثالث على العشب الإنجليزي، يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.

وقال مورينيو: “إنه مذهل. كان بإمكانه أن يكون لاعباً رائعاً لكرة القدم مع قدراته الجسدية، ذهنيته وموهبته”.

وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل مع ميغيل آنخل عم رافايل عندما كان في الطاقم التدريبي لفريق برشلونة الإسباني. وختم مورينيو قائلاً: “أنا سعيد لأنه ليس لاعب كرة قدم. في كرة المضرب هو ما هو عليه”.