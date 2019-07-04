تغريم توميتش 45 ألف جنيه إسترليني لتقاعسه أثناء مواجهة تسونغا

قرر القائمون على بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) عدم تسليم الأسترالي بيرنارد توميتش قيمة الجائزة التي كان ينبغي حصوله عليها 45 ألف جنيه إسترليني- نظير مشاركته في الجولة الأولى من البطولة، لعدم التزامه بـ”المعايير الاحترافية” أثناء مباراته أمام الفرنسي جو ويلفرد تسونغا.

وودع المصنف الـ96 عالمياً ويمبلدون بعدما تعرض لأسرع هزيمة في البطولة بنتيجة 6-2 و6-2 و6-4 في 58 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تقديمه ردودا مقتضبة للغاية في المؤتمر الصحافي الذي قدمه عقب اللقاء.

وأوضح المشرفون على البطولة أن الحكم رأى أن أداء اللاعب لم يتماش مع المعايير الاحترافية، لذلك تقرر حرمانه من الحصول على قيمة الجائزة.

ورداً على سؤاله في المؤتمر الصحافي عما إذا كان راضياً عن المستوى الذي قدمه في الجولة الأولى، قال الأسترالي إنه “قدم أفضل ما عنده لكن أدائه كان بشعا”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه توميتش لعقوبة في البطولة البريطانية، حيث سبق وتم تغريمه مبلغ 13 ألف يورو في 2017 عقب مباراة أمام الألماني ميشا زفيريف بعدما صرح بأنه شعر بالملل أثناء المباراة بالإضافة إلى استدعاء المعالج البدني خلال اللقاء رغم أنه لم يتعرض لأي إصابة.