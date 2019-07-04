الهولندي أريين روبن يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن إنهاء مسيرته مع كرة القدم، مشيراً إلى أن قراره بالاعتزال كان “أصعب قرار اتخذه في حياته”.

ونقلت صحيفة صن البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن روبن قوله: “قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

أضاف روبن: “إنه بلا شك أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية. إنه قرار اصطدم فيه القلب والعقل”.

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وخاض روبن الذي لعب في عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني 606 مباريات في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 210 أهداف طوال مشواره مع الساحرة المستديرة، الذي بلغ 19 عاماً.

ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق “البافاري” بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة أليانز أرينا، التي استمرت عشرة أعوام.

وكان من المرجح أن يعود روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم، موضحاً أن جسده لم يعد قادراً على المواجهات البدنية الآن.