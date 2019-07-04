طلائع الجيش يتعاقد مع ثنائي بيراميدز

نجح مسئولو نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع ثنائي بيراميدز مهند لاشين وناصر منسي ليكون اللاعبان بمثابة الصفقة الثالثة والرابعة فى الميركاتو الصيفي.
وجاءت تعاقد الطلائع مع مهند لاشين على طريقة البيع النهائي بينما ينتقل ناصر منسي على سبيل الاعارة.
ووقع اللاعبان على عقود الانتقال لطلائع الجيش بحضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري للطلائع بينما حضر الجلسة حسام البدري رئيس نادي بيراميدز.
وتعاقد طلائع الجيش مع لاعبان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحي وعمرو السيسي لاعب النجوم.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدوري محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى “المتصدر” والزمالك “الثالث”.
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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