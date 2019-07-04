الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد روراوه، وتمت مناقشة استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.
وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد اعتباراً من 6 حتى 23 من شهريوليو 2019، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لمعالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح
وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه.
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