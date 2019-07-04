رسميًا.. الزمالك يضم نجم سلة الأهلي

أعلن فريق كرة السلة بنادي الزمالك، تعاقده بشكل رسمي مع كريم الدهشان لاعب الأهلي السابق في الدهشان لاعب الأهلي السابق فيصفقة انتقال حر. وتعد صفقة الدهشان أولي صفقات القلعة البيضاء خلال الصيف الجاري استعدادا للموسم الجديد.

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