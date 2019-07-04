خالد جلال يطمئن على إصابة جنش

أجرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال ، اتصالا بمحمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني، وذلك للاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة في ألمانيا في وتر أكيليس. الوطني، وذلك للاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة في ألمانيا في وتر أكيليس. وطمأن جنش الجهاز الفني للزمالك على حالته بعد العملية الجراحية. وتعرض جنش للإصابة في معسكر الفراعنة قبل مواجهة أوغندا بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.

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