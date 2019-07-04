رسميا.. طلائع الجيش يضم ثنائي بيراميدز

اعلن نادي طلائع الجيش ضم ثنائي فريق بيراميدز، مهند لاشين وناصر منسي لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية . وجاء التعاقد بضم مهند لاشين لمدة ثلاث سنوات مقبلة بينما ضم ناصر منسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. مقبلة بينما ضم ناصر منسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وقام الثنائي بالتوقيع لصفوف الفريق في حضور رئيس نادي بيراميدز حسام البدري وأحمد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش. الجدير بالذكر ان طلائع الجيش احتل المركز الثامن في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 41نقطة من 34 مباراة.

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