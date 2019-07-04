ريبيري و"روبن" وجهان لعملة واحدة

"صفعتان في وجه بايرن ميونخ " هذا ما نبدأ تقريرنا اليوم ، حيث منذ وقت قصير أعلن أريين روبن نجم البافاري اعتزاله كرة القدم حيث لم تمض مدة طويلة على اعتزال الشق الثاني من البايرن وهو فرانك ريبيري، حيث صدمتان في أقل من ثلاثة أشهر يرتطم بها عشاق البافاري الألماني، حيث كان لنجمي الفريق صولات وجولات تحكي عنها ملاعب ألمانيا ، لهذا عند ذكر روبن لا ننسى "ريبيري"فهم وجهان لعملة واحدة لا يتفرقان ، ولهذا نأخذ جولة سريعة حول مسيرة اللاعبين في البافاري ونبدأبـ:

فرانك ريبيري

لاعب فرنسي بنكهة ألمانية ، انتقل اللاعب من نادي مارسيليا لنادي بايرن ميونخ في صفقة بلغت 25 مليون يورو ،بدأ نجم ريبيري في البزوغ في مساعدة فريقه في تحقيق الثلاثية عام 2013 ، وكان

للملك الفرنسي 425 بطولة مع البافاري طوال مسيرته في البوندسليغا كان له 124 هدف مقابل 182 صناعة اهداف .

ريبيري من عامل بناء بشركة "لجوهرة فرنسا الذهبية"

حيث القليل يعلم أن فرانك ريبيري كان عامل بناء بعد طرده من نادي ليل الفرنسي لعدم التزامه بالحضور ليكون مع والده بنفس الشركة التي يعمل بها ولكن كان مهووسًا بكرة القدم فتعاقد معه نادي ستاد بريست ليحول النجم الفرنسي من جديد في خلق طريقًا جديدًا في عالم الساحرة المستديرة

كما كان للفتى الفرنسي الذهبي العديد من البطولات التي حققها مع ناديه حيث وصلت ل24 بطولة فرنسية لهذا كان زين الدين زيدان محقًا لإطلاق عليه"جوهرة الكرة الفرنسية".

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أريين ريبيري

ملك الR2 كما يلقبه الجميع ،انتقل اللاعب إلى صفوف بايرن ميونخ عام 2009 قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت 25 مليون يورو ،استطاع النجم الهولندي خلال العشرة أعوام التي قضاها مع البافاري أن يضع بصمته في الفريق الألماني ب144 هدفًا وصناعة 101 أهداف من أصل 309 مباراة في مختلف البطولات .

من اللاعب الزجاجي لنجم البافاري الأول

حيث لقب أريين روبن باللاعب الزجاجي بسبب كثرة إصابته والتي كانت تعوقه في الكثير من المباريات ولكن عند دخول بوابة البوندسليغا تطبع النجم الهولندي بالقوة الألمانية التي تعرف عنها ليصبح نجم بايرن ميونخ والمشارك في الثلاثية الشهيرة عام 2013.

وكان النجم الهولندي قد جمع أكثر من 20 بطولة وكان في أكثر البطولات هو هداف البايرن أو البطولة ،بالفعل صنع روبن تاريخه بماء الذهب ليقطن في أذهان محبي الكرة الألمانية .

الفرق عامان والمسيرة قريبة من بعضها ،فروبن وريبيري كانا أيقونة البايرن والسر العجيب في جلب البطولات، وعند اعتزالهما وجها صفعة قوية للبايرن بل للبوندس ليغا بأكملها.