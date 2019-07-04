بعد قليل.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدم

يعقد الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعًا طارئًا بعد قليل، عقب استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان تركي آل شيخ أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم الأسبوع الماضي، ليقرر الاتحاد عقد اجتماعًا طارئًا

لاختيار رئيس جديد للاتحاد العربي.

الجدير بالذكر أن النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية ستحمل اسم كأس الملك محمد السادس للأندية العربية، وستستضيف المغرب نهائي البطولة.