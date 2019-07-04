دعبس : منتخب الهوكي على أعتاب مرحلة جديدة ونستعد لإقامة معسكر خارجي قبل أمم إفريقيا

أكد يحيي دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي المصري، أن المنتخب على أعتاب مرحلة جديدة بعد الحصول على المركز الخامس بالدوري العالمي الذي أقيم بفرنسا.

وفاز المنتخب المصري للهوكي الذي يحتل المرتبة رقم 20 وفقًا لتنصيف الاتحاد الدولي للهوكي، على منتخب إيرلندا الشمالية الثاني غشر عالميًا وتعادل كوريا الجنوبية التي تحتل المركز السابع عشر.

وقال دعبس خلال تصريحات خاصة

"لبوابة الوفد"، إن المنتخب المصري للهوكي لديه فرصة جيدة لعمل معسكر خارجي لإقامة خمس مباريات من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ومنتخب جنوب إفريقيا الذي يحتل المرتبة السادسة عشر عالميًا.

وناشد نائب رئيس اتحاد الهوكي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعم المنتخب المصري لإقامة معسكر

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خارجي، من أجل الاستعداد للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي يشارك فيها أفضل 12 منتخبا على مستوي العالم.

ويتأهل أفضل 12 منتخبًا لأولمبياد طوكيو 2020 بواقع أبطال القارات الخمس بالإضافة لأفضل سبع منتخب من بطولة الدوري العالمي.

وأكد دعبس، أن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب تقدم الدعم اللوجستي لاتحاد الهوكي، مشيرًا أن الاتحاد ينتظر الدعم بالملابس والمعدات للمنتخب المصري أسوة بالفرق المشاركة بالبطولة الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم والفرصة طيبة لمنتخبنا مع جهاز فني قوي.