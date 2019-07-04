مُحدث | جميع صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” الذي خلف الرجل الخاص “جوزيه مورينيو” في منتصف موسم 2019/2018 بشكل مؤقت، قبل أن يوقع على عقد دائم فيما بعد.
موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2019.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
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صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انتقل من
|
تفاصيل الصفقة
|
آرون وان–بيساكا – ظهير أيمن – 21 عامًا
|
إنجلترا / الكونجو الديمقراطية
|
كريستال بالاس – إنجلترا
|
55 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
دانيل جيمس – ظهير أيسر – 21 عامًا
|
ويلز / إنجلترا
|
سوانسي سيتي – ويلز
|
17 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
جويل بيريرا – حارس مرمى – 23 عامًا
|
البرتغال / سويسرا
|
كورتريجك – بلجيكا
|
انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2021
الراحلون عن مانشستر يونايتد في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انتقل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
أنطونيو فالنسيا – ظهير أيمن – 33 عامًا
|
الإكوادور
|
ليجا دي كويتو – الإكوادور
|
انتهاء عقد – انتقال حر
|
آندير هيريرا – إرتكاز – 29 عامًا
|
إسبانيا
|
باريس سان جيرمان – فرنسا
|
انتهاء عقد – انتقال حر
|
جيمس ويلسون – مهاجم صريح – 23 عامًا
|
إنجلترا
|
أبردين – اسكتلندا
|
انتهاء عقد – انتقال حر
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