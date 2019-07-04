مُحدث | جميع صفقات آرسنال في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “أوناي إيمري” الذي خلف الأسطورة الفرنسية آرسين فينجر في صيف 2018.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف آرسنال في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي آرسنال في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

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صفقات آرسنال في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انضم من تفاصيل الصفقة جابريل مارتينيلي– جناح أيسر – 18 عامًا البرازيل / إيطاليا إيتانيو – البرازيل 6 مليون يورو – عقد 5 سنوات تاكوما أسانو – مهاجم متأخر – 24 عامًا اليابان هانوفر– ألمانيا انتهاء الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2020 ريس نيلسون – جناح أيمن – 19 عامًا إنجلترا / زيمبابوي هوفنهايم – ألمانيا انتهاء الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2022

الراحلون عن آرسنال في صيف 2019