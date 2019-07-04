مُحدث | جميع صفقات آرسنال في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “أوناي إيمري” الذي خلف الأسطورة الفرنسية آرسين فينجر في صيف 2018.
موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف آرسنال في الميركاتو الصيفي 2019.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي آرسنال في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
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صفقات آرسنال في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انضم من
|
تفاصيل الصفقة
|
جابريل مارتينيلي– جناح أيسر – 18 عامًا
|
البرازيل / إيطاليا
|
إيتانيو – البرازيل
|
6 مليون يورو – عقد 5 سنوات
|
تاكوما أسانو – مهاجم متأخر – 24 عامًا
|
اليابان
|
هانوفر– ألمانيا
|
انتهاء الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2020
|
ريس نيلسون – جناح أيمن – 19 عامًا
|
إنجلترا / زيمبابوي
|
هوفنهايم – ألمانيا
|
انتهاء الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2022
الراحلون عن آرسنال في صيف 2019
|
اللاعب – المركز
|
الجنسية
|
انتقل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
دافيد أوسبينا – حارس مرمى – 30 عامًا
|
كولومبيا
|
نابولي
|
3.5 مليون يورو
|
آرون رامسي – إرتكاز – 28 عامًا
|
ويلز
|
يوفنتوس
|
وفقًا لقانون بوسمان
|
بيتر تشيك – حارس مرمى – 37 عامًا
|
التشيك
|
اعتزال
|
انتقل للعمل مع تشيلسي كمدير رياضي
|
ستيفان ليختشتاينر – ظهير أيمن – 35 عامًا
|
سويسرا
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
داني ويلبيك – مهاجم – 28 عامًا
|
إنجلترا / غانا
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
كوهين برامال – ظهير أيسر – 23 عامًا
|
إنجلترا
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
دينيس سواريز – إرتكاز متقدم – 25 عامًا
|
إسبانيا
|
سلتا فيجو
|
انتهاء الإعارة والعودة لبرشلونة ثم الانتقال إلى سلتا فيجو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.