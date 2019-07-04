اخبار الرياضه

مُحدث | جميع صفقات آرسنال في صيف 2019

0 نشر
Staff Writer 0 تبليغ

Advertisements

اعلان

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “أوناي إيمري” الذي خلف الأسطورة الفرنسية آرسين فينجر في صيف 2018.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف آرسنال في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي آرسنال في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

اعلان

صفقات آرسنال في صيف 2019

اللاعب المركز السن

الجنسية

انضم من

تفاصيل الصفقة

جابريل مارتينيلي جناح أيسر 18 عامًا

البرازيل / إيطاليا

إيتانيو البرازيل

6 مليون يورو عقد 5 سنوات

تاكوما أسانو مهاجم متأخر 24 عامًا

اليابان

هانوفر ألمانيا

انتهاء الإعارة عقده ينتهي في يونيه 2020

ريس نيلسون جناح أيمن 19 عامًا

إنجلترا / زيمبابوي

هوفنهايم ألمانيا

انتهاء الإعارة عقده ينتهي في يونيه 2022

الراحلون عن آرسنال في صيف 2019

اللاعب المركز

الجنسية

انتقل إلى

تفاصيل الصفقة

دافيد أوسبينا حارس مرمى 30 عامًا

كولومبيا

Advertisements

نابولي

3.5 مليون يورو

آرون رامسي إرتكاز – 28 عامًا

ويلز

يوفنتوس

وفقًا لقانون بوسمان

بيتر تشيك حارس مرمى – 37 عامًا

التشيك

اعتزال

انتقل للعمل مع كمدير رياضي

ستيفان ليختشتاينر ظهير أيمن 35 عامًا

سويسرا

دون فريق

انتهاء العقد

داني ويلبيك مهاجم – 28 عامًا

إنجلترا / غانا

دون فريق

انتهاء العقد

كوهين برامال ظهير أيسر 23 عامًا

إنجلترا

دون فريق

انتهاء العقد

دينيس سواريز إرتكاز متقدم 25 عامًا

إسبانيا

سلتا فيجو

انتهاء الإعارة والعودة لبرشلونة ثم الانتقال إلى سلتا فيجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جميع صفقات آرسنال في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا