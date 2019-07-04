رياضة | برشلونة يُحدد سعر أومتيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُحدد سعر أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، على تحديد سعر المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، استعدادا لبيعه، خلال سوق الانتقالات الصيفة الحالية.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، انه من الواضح أن أومتيتي سيكون من اللاعبين الذين سيتم التضحية بهم لتمويل عملية جلب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب موقع "10 Sport" فإن البارسا قد حدد سعر المدافع الفرنسي لكل من يريد التفاوض لأجله، وهو 60 مليون يورو.