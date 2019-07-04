رياضة | قرار جديد من بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا جديدا بعد ارتباط اسمه بالانتقال لنادي ريال مدريد خلال الصيف الجاري.

واكدت التقارير الصحفية الإسبانية على أن بوجبا أخبر زملائه برغبته في اللعب لريال مدريد كونه واحد من أحلامه تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان

وأبلغ بول بوجبا، إدارة مانشستر يونايتد في الأسابيع الماضية برغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

وينال بول بوجبا اهتمام يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان لكن مانشستر يونايتد يرفض التخلي عنه بأقل من 160 مليون يورو وهو مبلغ لا يريده دفعه ريال مدريد الساعي لحسم الصفقة مقابل 120 مليون يورو.