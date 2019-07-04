رياضة | رفض أوراق أنس بن تركي مرشح رئاسة نادي النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض أوراق أنس بن تركي مرشح رئاسة نادي النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت اللجنة المنظمة لإنتخابات نادي النصر السعودي أوراق المرشح أنس آل الشيخ، نظرا لعدم إكتمال أوراقه.

حيث وصل أنس آل تركي وعقد اجتماعًا باللجنة المنظمة استمر لمدة ربع ساعة فقط، ثم غادر ولم يترشح لرئاسة العالمي وانسحب هو وقائمته.

وكان قد سبق ووصل تركي الدهام إلى النادي للإستفسار عن أوراق الترشح للعالمي وغادر النادي قبل ان يقدم أوراقه للناي.

جديرا بالذكر أن اللجنة المنظمىة للإنتخابات قد مدت فترة الترشح في الفترة الماضية لرئاسة وعضوية النصر حتى يوم ٤يوليو الموافق لليوم الى الساعة العاشرة مساء.