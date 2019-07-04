رياضة | ضربة موجعة للجزائر قبل مواجهة غينيا

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تغيب لاعب منتخب الجزائر، ياسين براهيمي، عن تدريب الفريق اليوم الخميس علي ملعب بتروسبورت، استعداداً

لمواجهة منتخب غينيا الأحد المقبل في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر.



وغاب براهيمي بسبب خضوعه للفحوصات الطبية في أحد المراكز الطبية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، وتأكد عدم مشاركته أمام منتخب غينيا.