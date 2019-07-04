رياضة | سييرا يطيح برودريجيز خارج صفوف الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سييرا يطيح برودريجيز خارج صفوف الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على إعارة جاري رودريجيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وافقت على إعارة رودريجيز إلى نادي فنربخشة التركي.

ولم ينجح رودريجيز في إثبات قدراته الفنية، للتشيلي سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، ليكون أول الراحلين الأجانب عن صفوف الفريق.

ويذكر أن صاحب الـ 28 عامًا انضم لصفوف العميد السعودي، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف جالطة سراي التركي لمدة أربعة مواسم.