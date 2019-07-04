رياضة | الوافد الجديد لبرشلونة يوجه رسالة خاصة لـ"ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوافد الجديد لبرشلونة يوجه رسالة خاصة لـ"ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي الهولندي فرينكي دي يونج الوافد الجديد لنادي برشلونة بأولي تصريحاته بعد الوصول لمدينة كتالونية تمهيداً للانضمام الرسمي للفريق .

وقال فرينكي دي يونج في حديثه لقناة برشلونة: أنا سعيد حقًا لأن أكون أخيرًا هنا ، برشلونة هو حُلم الطفولة.

وتابع: بالطبع أحب أسلوب لعب البارسا ، أياكس وبرشلونة لديهم نفس الفلسفة لذلك أعتقد أنني سأستمتع هنا ، وأعتقد أن برشلونة وهولندا لديهم علاقة خاصة دائمًا.

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وأضاف: أتمنى أن أكون الأفضل ، وأن أكون واحداً من أفضل اللاعبين الهولنديين الذين لعبوا في الكامب نو.

وواصل: أتطلع حقاً لتلك اللحظة التي أخطو بها خطواتي الأولى على ملعب الكامب نو لأول مرة.

وأتم: أنا سعيد لأن أكون قادرًا على اللعب جنباً الى جنب مع ميسي، لقد كنت أتابعه دائمًا والآن مثلي الأعلى وقدوتي سيكون شريكي.