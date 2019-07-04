رياضة | الأهلي يحسم قرار رحيل ستانسيو إلى سلافيا التشيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم قرار رحيل ستانسيو إلى سلافيا التشيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، الموافقة على بيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيو لاعب خط الوسط لمصلحة سلافيا براج التشيكي، وقدم مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق .

وكان الاهلي قد تعاقد مع ستانسيو قادماً من نادي سبارتا براج التشيكي، لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، وذكر حينها أن عقد اللاعب البالغ من العمر (25 عاماً) يمتد إلى ثلاث أعوام ونصف.

وشارك اللاعب الروماني مع أندية " أندر لخت البلجيكي، وسيتوا بوخارست الروماني، وسبارتا براج التشيكي".