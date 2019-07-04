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رياضة | حقيقة رحيل المغضوب عليه في برشلونة

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نفى كيا جورابشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الأنباء التي أكدت رحيله عن النادي الإسباني.

وقال جورابشيان في تصريحات لراديو مونت كارلو : "لقد تحدثت قبل بضعة أيام مع بيب سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة وأخبرني أنهم لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف".

وكان كوتينيو قضى موسمًا صعبًا مع برشلونة، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود ودخل في صدامات مع جماهير البلوجرانا ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

كما أعربت عدة أندية أوروبية عن رغبتها في التعاقد مع النجم البرازيلي على رأسهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

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