رياضة | حقيقة رحيل المغضوب عليه في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل المغضوب عليه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى كيا جورابشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الأنباء التي أكدت رحيله عن النادي الإسباني.

وقال جورابشيان في تصريحات لراديو مونت كارلو : "لقد تحدثت قبل بضعة أيام مع بيب سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة وأخبرني أنهم لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف".

وكان كوتينيو قضى موسمًا صعبًا مع برشلونة، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود ودخل في صدامات مع جماهير البلوجرانا ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

كما أعربت عدة أندية أوروبية عن رغبتها في التعاقد مع النجم البرازيلي على رأسهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.