رياضة | ظهور رئيس الاتحاد ومشاركة أونيانجو بالمران الأخير لأوغندا قبل مواجهة السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور رئيس الاتحاد ومشاركة أونيانجو بالمران الأخير لأوغندا قبل مواجهة السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منتخب أوغندا مرانه الأخير استعدادا لمواجهة السنغال غدا ضمن مباريات دور ال١٦ لبطولة كأس أمم أفريقيا توتال مصر 2019 في التاسعة مساءا على ستاد القاهرة.

وتواجد الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق على رأس الفريق المتواجد حاليا فى ملعب المقاولون العرب لخوض المران الأخير لمباراة غدا الحاسمة.

وظهر قائد الفريق دينيس اونيانجو مع المجموعة حيث أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الغد وحراسة مرمى منتخب الرافعات بعدما تعرض لاصابة في ختام مرحلة المجموعات امام الفراعنة ولم يكمل اللقاء الذي خسره الرافعات بهدفين دون ود.

وحرص موزيس اجوجو رئيس الاتحاد الاوغندي لكرة القدم على حضور المران لمؤازرة اللاعبين في مباراة الغد الصعبة أمام السنغال أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.